Ônibus lotado perde freios, desce de ré e destrói muro de casa em BH

Um ônibus da linha 2036, ao sofrer uma falha mecânica, desceu de ré em uma rua no bairro Salgado Filho, na noite desta segunda-feira (04), e colidiu com o muro de uma casa. A empresa responsável comprometeu-se a realizar os reparos necessários. O motorista relatou a falta de manutenção nos veículos. Cerca de 50 passageiros estavam a bordo, mas ninguém se feriu. A proprietária da casa, uma senhora de 78 anos, expressou preocupação com a segurança, mas agradeceu por não ter tido ferimentos. Segundo a Defesa Civil, não houve danos à estrutura da residência. A prefeitura de Belo Horizonte afastou o veículo e solicitou providências da empresa, devido ao histórico do ônibus, previamente envolvido em outro acidente.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!