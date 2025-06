Operação da Polícia Militar desmantela grupo de tráfico comandado por adolescente em BH

Durante uma operação da Polícia Militar no Alto Vera Cruz, na região leste de Belo Horizonte, dois homens e três adolescentes foram detidos por envolvimento com tráfico de drogas A ação ocorreu na madrugada, e os detidos estavam com 199 pinos de cocaína, 129 buchas de maconha e 186 pedras de crack. O grupo era organizado, com um adolescente de 16 anos no comando. Todos já tinham registros criminais anteriores.



