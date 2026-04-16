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Pane elétrica em geladeira causa incêndio em residência na Grande BH

O imóvel precisou ser interditado por irregularidades estruturais, mas não houve feridos.

MG no Ar|Do R7

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Na noite de quarta-feira, 15, geladeira causa incêndio em uma residência no bairro São Geraldo, em Santa Luzia, região metropolitana de Belo Horizonte. O eletrodoméstico estava posicionado abaixo de uma cortina, o que viabilizou a propagação do fogo para o resto do cômodo. Os bombeiros controlaram rapidamente o fogo, evitando feridos. O tenente Rafael Jucá alertou sobre a importância da manutenção de eletrodomésticos para prevenir acidentes. A Defesa Civil interditou o imóvel devido a rachaduras e danos estruturais, além de duas casas adjacentes, por segurança.

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