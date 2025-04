Parque municipal Jacques Cousteau oferece trilhas e lazer ao ar livre em BH

Belo Horizonte conta com 81 parques municipais gratuitos. Um deles é o Parque Jacques Cousteau, no bairro Betânia, na região oeste. Além das trilhas guiadas, o espaço conta com áreas de lazer como academia ao ar livre e regiões de convivência. As trilhas são realizadas com grupos de 5 a 30 pessoas. As inscrições podem ser feitas pelo e-mail da prefeitura. O nome do parque homenageia Jacques Cousteau, o renomado oceanógrafo e documentarista.



