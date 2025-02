Piloto, de 34 anos, morre após salto de parapente na Grande BH

Um piloto de parapente morreu em um acidente durante o salto, no Topo do Mundo, na Serra da Moeda, em Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte.



Joao Paulo Muniz, de 34 anos, chegou a ser resgatado com vida pelo Corpo de Bombeiros. Segundo a corporação, a vítima estava consciente, mas com fraturas nas duas pernas. João Paulo foi encaminhado para o Hospital de Pronto-Socorro Joao 23, mas não resistiu aos ferimentos.



O corpo será velado, nesta segunda-feira (24), às 13h, em Contagem, na Grande BH.