PM tenta impedir jovem de pular de viaduto e os dois morrem na Grande BH

Um policial militar, de 30 anos, morreu quando atendia a uma ocorrência em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, na noite desta segunda-feira (24). Um jovem, em surto, ameaçava se jogar de um dos viadutos da BR-040. O militar tentou impedir que o jovem se jogasse e os dois acabaram caindo de uma altura de 15 metros.



A queda foi de uma altura de aproximadamente 15 metros. O jovem que os militares tentavam salvar não resistiu e morreu no local. O soldado Matheus Ribeiro foi socorrido por uma ambulância da concessionária e levado em estado grave para o hospital, mas não resistiu.



O soldado Matheus de Souza Ribeiro tinha 30 anos, sete deles dedicados a corporação. Ele trabalhava no Gepar - Grupo Especializado em Áreas de Risco, do 18º batalhão de Contagem.



