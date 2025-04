Policial Militar fica gravemente ferido durante trilha de bicicleta na Grande BH

Um ciclista e policial militar, Anderson Clayton Rosa, sofreu um grave acidente em uma trilha no distrito de São Sebastião das Águas Claras, em Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte. Ele participava de um passeio com colegas quando perdeu o controle da bicicleta em uma curva acentuada durante uma descida íngreme. A queda resultou em uma parada cardíaca após bater a cabeça em uma pedra. Anderson foi reanimado por socorristas do SAMU e levado inicialmente para um hospital em Nova Lima, antes de ser transferido para o Hospital João 23. Conhecido por compartilhar aventuras de ciclismo nas redes sociais, o estado de saúde de Anderson é considerado muito grave, segundo amigos próximos.



