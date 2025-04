Produtores de Café em Minas Gerais enfrentam incertezas com tarifas dos EUA

Produtores de café em Minas Gerais estão apreensivos com a safra deste ano após os Estados Unidos aumentarem as tarifas sobre produtos brasileiros de 9% para 19%. No ano passado, Minas exportou um recorde de 31 milhões de sacas, principalmente para os Estados Unidos, Alemanha e Itália. Com o aumento de preços, especialistas indicam que o consumo americano pode diminuir. No entanto, o professor de ciências políticas destaca que, embora a tarifa busque fortalecer a indústria nacional dos EUA, a medida pode não surtir o efeito desejado no café, devido à baixa produção local. Com isso, espera-se que os produtores ampliem suas exportações para a Europa, onde países como a Dinamarca e a Islândia são grandes consumidores.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!