Professora de História é encontrada morta na Grande BH após ficar dois dias desaparecida

A professora de História Soraya Tatiana Bonfim foi encontrada morta em Vespasiano, na região metropolitana de Belo Horizonte. O filho relatou que a deixou em casa na sexta-feira (18) antes de viajar. No sábado (19), ele não conseguiu contato e pediu a uma tia para verificar sua situação. O corpo foi reconhecido por familiares no Instituto Médico Legal. A Polícia Civil investiga o caso como homicídio com indícios de feminicídio e violência sexual. Não há suspeitos identificados até o momento.



