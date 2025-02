Projeto de lei propõe instalação de painéis de LED na Praça Sete, em Belo Horizonte

A Câmara Municipal de Belo Horizonte enviou à Prefeitura um projeto de lei que propõe a instalação de painéis de LED com publicidade na Praça Sete, no centro da capital mineira. Inspirado na famosa Times Square, em Nova York, o projeto prevê painéis de até 40 metros de altura, o equivalente a um prédio de 12 andares.



Embora a proposta traga o modelo "belo-horizontino" da Times Square, ela entra em confronto com o Código de Posturas local, que é rigoroso quanto à instalação de placas publicitárias. Atualmente, a legislação permite que, para cada metro de fachada, apenas 45 centímetros de placa sejam permitidos, com limites de 20 cm de espessura e 9 metros de altura a partir do solo. O projeto tem gerado debate nas ruas da cidade, dividindo opiniões.



Veja a reportagem completa no vídeo acima.