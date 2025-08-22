Quitandas e Quitandeiras: Chef da Indonésia ensina a fazer pão cozido no vapor e recheado com carne

Lili, uma chef de cozinha da Indonésia residente em Belo Horizonte, apresentou uma receita tradicional de pão cozido no vapor, recheado com carne de porco. Inspirada pelas tradições familiares e pelo toque mineiro, a receita destaca-se pelo uso de ingredientes como água morna, fermento biológico, farinha de trigo e carne de porco moída, mesclando sabores asiáticos e brasileiros. A preparação começa com o preparo da carne e da massa, seguida pelo descanso e cozimento a vapor dos pães por 20 minutos. O prato é uma fusão cultural que reflete a jornada de Lili e sua paixão pela culinária mineira.



