Quitandas e Quitandeiras: confeiteira ensina receita de pão de queijo crocante

Laudiene Fernandes, confeiteira com 22 anos de experiência, ensina sua renomada receita de pão de queijo no bairro Confisco, em Belo Horizonte. Os principais ingredientes são polvilho azedo, sal, água, óleo, leite, ovo e queijo minas curado. O preparo começa misturando os ingredientes secos e escaldando o polvilho com líquidos quentes. Após a massa ficar homogênea e morna, formam-se bolinhas que são assadas por 20 minutos a 250ºC. Os vizinhos, fãs da confeitaria de Laudiene, aprovam entusiasticamente o resultado. Eles são fiéis às obras culinárias de Laudiene, já bem estabelecidas na região.



