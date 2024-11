Superminas aposta em inovação tecnologia para aquecer o setor e movimentar R$ 2,6 bilhões em BH

A Superminas começou nesta segunda-feira (21) no Expominas, no bairro da Gameleira, região oeste de Belo Horizonte. O evento do setor de supermercados deve movimentar R$ 2,6 bilhões e aposta em inovação e tecnologia para aquecer o mercado. Organizada pela Amis (Associação Mineira de Supermercados), a feira é a segunda maior do setor no país. Veja a matéria completa no vídeo acima.