Suspeito de furto tenta fuga por telhados e se entrega após receber lanche da PM em BH

Um homem suspeito do furto de cabos tentou fugir da polícia por telhados, árvores e até a fiação elétrica do bairro funcionários, na região centro-sul de Belo Horizonte, na noite deste domingo (30).



O homem acabou mobilizando cerca 50 militares por mais de três horas e só se entregou depois que recebeu um sanduíche e um refrigerante.



