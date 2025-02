Tutores denunciam agressão e morte de cachorro em pet shop de BH

Um cachorro de pequeno porte morreu após ser agredido durante um banho em um pet shop no bairro de Lourdes, na região Centro-Sul de Belo Horizonte. Segundo os tutores do animal, a agressão ocorreu enquanto o cão recebia os cuidados no estabelecimento. As suspeitas de maus-tratos só foram confirmadas dois dias depois da morte do cachorro. O responsável pela agressão seria o funcionário encarregado da tosa no pet shop.



Em nota oficial, os responsáveis pelo pet shop informaram que o incidente é considerado um fato isolado e inaceitável. A empresa anunciou que tomou as medidas legais contra o ex-funcionário e que fez todos os esforços para salvar a cachorrinha, além de prestar assistência à família.



Veja a reportagem completa no vídeo acima.