"Um bom pai, trabalhador", fala esposa sobre caminhoneiro morto por guarda em MG

O caminhoneiro Marcos Vinício Ribeiro Dias, de 28 anos, morreu após ser baleado por um agente da Guarda Civil Municipal durante um evento religioso em Sete Lagoas, neste domingo (28). Segundo a Prefeitura, ele desobedeceu a uma ordem de parada e atropelou um Guarda, versão contestada pela esposa de Marco, que estava com ele no momento. Segundo a esposa, Marcos dirigia com ela e os dois filhos quando foi atingido, sem ter tentado atropelar ninguém. O caminhão parou após os disparos. A Guarda Civil lamentou o ocorrido e informou que a investigação está em andamento. O corpo de Marco foi levado ao Instituto Médico Legal para liberação. O prefeito de Sete Lagoas pediu investigação imediata sobre o incidente.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!