Vizinhos denunciam que morador estaria usando veneno de rato para espantar cachorros em BH

No bairro Santa Amélia, na região da Pampulha, em Belo Horizonte, um homem é acusado de colocar veneno no passeio para matar cães que faziam suas necessidades em frente à sua casa. Cartazes foram afixados pelo suspeito alertando sobre suas ações. Um cachorro morreu em decorrência de suspeita de intoxicação, e outros animais apresentam sintomas similares. A polícia foi chamada, e o acusado alegou tratar-se de bicarbonato. Moradores estão preocupados e pedem justiça, destacando os riscos para crianças que frequentam a área. Segundo a Lei Sanção, maus tratos a animais podem gerar penas de prisão e multa.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!