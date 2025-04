'4 ml que você doar salvam a vida do meu filho', apela pai em busca de medula para criança em MG

Uma família procura um doador de medula óssea para salvar a vida de uma criança de quatro anos diagnosticada com doença rara em Minas. Enzo tem uma condição genética conhecida como deficiência de purina-nucleosídeo fosforilase, enfermidade rara e que compromete os sistemas imunológico e neurológico do paciente. Irmã do garoto, de um ano, teve a mesma enfermidade e morreu no fim do ano passado.



Segundo o Ministério da Saúde, no Brasil, há 650 pacientes à espera de um transplante de medula óssea. A chance de encontrar um doador compatível é de uma a cada 1.000 pessoas. “4 ml que você doar salvam a vida do meu filho”, apela Marcelo Veiga de Souza, pai de Enzo, na busca pelo tratamento para salvar a vida da criança.