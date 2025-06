Alça na Av. Cristiano Machado é inaugurada e promete aliviar trânsito na região Norte de BH

A alça que liga o bairro Guarani ao Heliópolis na avenida Cristiano Machado, na região Norte de Belo Horizonte, foi inaugurada, prometendo melhorar a fluidez do trânsito. A estrutura, com 400 metros de extensão, faz parte de um projeto que visa eliminar semáforos e reduzir congestionamentos. Investimentos de R$ 104 milhões foram alocados para essa iniciativa, com previsão de conclusão de todo o projeto para o próximo ano.



Atualmente, uma das duas faixas da alça ainda está interditada para reparos, mas a previsão é que o restante das vias de acesso seja liberado nos próximos meses. Moradores esperam que a liberação reduza o tempo de deslocamento.



