Após Carnaval, moradores reclamam de carros alegóricos abandonados em rua de BH

Moradores do bairro Cidade Jardim, na região centro-sul de Belo Horizonte, denunciam que carros alegóricos da escola de samba que leva o nome do bairro estão abandonados na rua desde o fim do Carnaval. As estruturas de ferro ocupam parte da via e têm causado transtornos para a vizinhança.



Segundo os moradores, o local onde os veículos ficavam foi transformado em uma Escola Municipal de Educação Infantil (Emei), e a agremiação ainda não encontrou outro espaço adequado para armazenar os carros. Apesar do incômodo, os moradores afirmam que reconhecem a importância cultural da escola para a comunidade e não se posicionam contra a instituição. Eles, no entanto, cobram uma solução que atenda aos interesses de todos os envolvidos.



Veja a reportagem completa no vídeo acima.