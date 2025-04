Após decisão judicial, hospital Maria Amélia Lins volta a receber pacientes do João 23 em BH

O centro cirúrgico do Hospital Maria Amélia Lins, na região centro-sul de Belo Horizonte, deve voltar a operar como unidade de retaguarda do Hospital João 23 em até 15 dias. A decisão judicial acatou um pedido do Ministério Público. Nesta terça-feira (8), primeiro dia após a determinação, o movimento no hospital já era maior, com a transferência de pacientes do pronto-socorro para a unidade. A expectativa de muitos servidores é de que o atendimento na unidade seja completamente normalizado antes do prazo de 15 dias. A Advocacia-Geral do Estado (AGE) informou que ainda não foi intimada da decisão judicial, mas que irá se manifestar nos autos do processo.



