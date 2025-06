Após municipalização, União ainda vai administrar trecho de 5 km do Anel Rodoviário de BH

A Prefeitura de Belo Horizonte agora é responsável por 22 dos 27 quilômetros do Anel Rodoviário. O trecho restante, de 5 km, continuará sendo administrado pelo Governo Federal. Com a municipalização, a rodovia vai ganhar novos radares para limitar a velocidade a 70 km/h, e 40% da via será recapeada. Para a limpeza, 40 garis foram designados. A BHTrans está treinando agentes para assumir a gestão do trânsito, e um plano emergencial está em elaboração para melhorar a infraestrutura de passarelas e viadutos. O governo federal investirá ainda R$ 60 milhões na construção de dois novos viadutos.



