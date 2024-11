Após terceirização, metade das vistorias veiculares em MG segue com a Polícia Civil

Metade das vistorias de veículos, antes realizadas pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran), ainda é executada pela Polícia Civil de Minas Gerais, e não pelas empresas credenciadas. Desde dezembro do ano passado, as vistorias passaram a ser realizadas por empresas em mais de 170 municípios mineiros, com mais de 400 empresas credenciadas para prestar o serviço. A denúncia foi feita, nesta terça-feira (26), pelo Sindicato das Empresas de Vistoria Veicular do Estado, durante audiência pública na Assembleia Legislativa, que avaliou o primeiro ano da implementação da terceirização.