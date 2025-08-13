Assembleia de Minas busca diálogo com governo federal para avaliação de ativos do Propag

O presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Tadeu Leite (MDB), afirmou que está buscando negociar o prazo para a avaliação de ativos do Propag, programa que prevê o pleno pagamento das dívidas dos estados. Segundo o deputado, a falta de diálogo entre Assembleia, Estado e governo federal é o principal entrave. “O prazo de final de outubro não existe para a aprovação da legislação na Assembleia. Ele se refere apenas à formalização da manifestação do Estado sobre quais ativos pretende entregar ao governo federal, incluindo três critérios: ato formalizando a entrega, parecer da Procuradoria-Geral do Estado e avaliação do ativo”, explicou.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no RecordPlus. Baixe o app aqui!