Assembleia de Minas busca diálogo com governo federal para avaliação de ativos do Propag

Deputado Tadeu Leite (MDB) afirma que prazo para análise de ativos não consta na lei e destaca falta de diálogo entre esferas

MG Record|Do R7

O presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Tadeu Leite (MDB), afirmou que está buscando negociar o prazo para a avaliação de ativos do Propag, programa que prevê o pleno pagamento das dívidas dos estados. Segundo o deputado, a falta de diálogo entre Assembleia, Estado e governo federal é o principal entrave. “O prazo de final de outubro não existe para a aprovação da legislação na Assembleia. Ele se refere apenas à formalização da manifestação do Estado sobre quais ativos pretende entregar ao governo federal, incluindo três critérios: ato formalizando a entrega, parecer da Procuradoria-Geral do Estado e avaliação do ativo”, explicou.

