Atuação da Polícia Militar em jogos de futebol terá novo protocolo em BH

Um novo protocolo de atuação das forças de segurança nos jogos de futebol, em Minas Gerais, foi anunciado nesta quarta-feira (02), em Belo Horizonte. Um dos pontos principais do novo protocolo é que o cálculo do efetivo policial necessário para cada jogo será determinado por questões como: tipo de campeonato, importância da rodada, público previsto e histórico de violência entre as torcidas. As partidas serão classificadas em quatro níveis de risco: baixo, moderado, alto e crítico.