Clínica é interditada por denúncias de abuso sexual a criação de porcos na Grande BH

Uma clínica terapêutica foi interditada pela em Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte, após denúncias de maus-tratos, condições insalubres e até abuso sexual. Segundo a polícia, 40 pessoas estavam internadas no local, que funcionava sem estrutura adequada e em ambiente degradante. Uma mulher que se apresentou como secretária do estabelecimento foi presa. Imagens mostram chiqueiro nos fundos da clínica e esgoto sendo despejado em área de preservação ambiental. Um dos internos relatou à polícia ter sido vítima de violência sexual. A polícia investiga ainda quem seria o responsável pelo local e como ele operava nessas condições.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!