Conselho Regional de Medicina vai apurar causas da morte de mulher após cirurgia em BH

O CRM-MG (Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais) vai investigar as causas da morte de Claudineia Francisca Lima, de 46 anos, que faleceu após passar por uma cirurgia plástica em um hospital-dia em Belo Horizonte. Ela sofreu uma perfuração na traqueia e morreu 48 horas após realizar dois procedimentos, uma retirada de hérnia e uma abdominoplastia, em uma clínica da região Centro-Sul da capital mineira.



O Lifecenter informou que não tem relação com o caso. Segundo o hospital, a clínica onde os procedimentos ocorreram é particular e apenas fica no mesmo condomínio, com administração e sistemas independentes.



O laboratório Medsênior, que realizou o exame que diagnosticou a perfuração na traqueia de Claudineia, ainda não se pronunciou oficialmente sobre o ocorrido.



