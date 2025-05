Corpo de Bombeiros cria alerta para avisar a população sobre golpes em Belo Horizonte

Estelionatários estão se passando por militares do Corpo de Bombeiros para aplicar dois tipos de golpes. Um deles envolve o envio de e-mails avisando sobre vistorias por irregularidades nas normas de combate a incêndios. O outro golpe diz respeito à oferta de cursos de Bombeiro Mirim para crianças. Assim que as vítimas clicam no link da mensagem, seus dados pessoais ficam expostos e os suspeitos conseguem realizar as fraudes.



Vítimas desses golpes relataram prejuízos após matricularem filhos em cursos inexistentes de Bombeiro Mirim, acreditando que fossem legítimos. Esses programas fictícios cobraram até R$ 800,00 por aluno, lesando quase 100 famílias em São Paulo.



O porta-voz dos bombeiros alerta que não enviam e-mails prévios a vistorias e que seus projetos são realizados diretamente, sem intermediação de terceiros. Em Minas Gerais, os bombeiros reforçam que suas atividades com crianças são gratuitas e devem ser marcadas diretamente com a corporação.



