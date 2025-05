Correios e INSS ajudam aposentados a contestar descontos indevidos em BH

Os Correios e o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) uniram forças para auxiliar aposentados e pensionistas a contestarem descontos indevidos em seus benefícios. Nas 686 agências de Minas Gerais, sendo 15 na capital, os atendimentos começaram nessa sexta-feira (30), com mais de sete mil aposentados buscando ajuda. O atendimento, que pode ser presencial ou pela internet, teve seu primeiro dia marcado por filas e problemas técnicos nas agências. Segundo o coordenador regional dos Correios, Fabrício Ângelo de Oliveira, é possível realizar a contestação diretamente nas agências, com prazo de 15 dias úteis para o retorno do INSS. O órgão também alerta para a possibilidade de golpes e orienta os beneficiários a utilizarem apenas os canais oficiais.



