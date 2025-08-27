Criança de seis anos tem parada cardíaca e morre após atendimento em UPA da Grande BH

Nicolas Gabriel Brito Figueiredo, de apenas 6 anos, morreu pouco tempo depois de ser atendido na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Santa Luzia, na Grande BH. O menino havia sido levado pela mãe pela manhã à unidade com sintomas de virose, incluindo vômito, dor de garganta e dor abdominal.



Durante o primeiro atendimento, os profissionais identificaram que Nicolas apresentava placas na garganta e diagnosticaram amigdalite. Ele recebeu uma injeção de antibiótico e, após passar algumas horas em observação, foi liberado pelos médicos, aparentemente estável.



Pouco tempo depois da alta, Nicolas passou mal novamente e foi trazido de volta à UPA, onde sofreu uma parada cardíaca. Apesar das tentativas da equipe médica de reanimá-lo, a criança não resistiu.



A família afirma que Nicolas não tinha histórico de doenças graves ou alergias conhecidas. A Prefeitura de Santa Luzia e a Secretaria de Saúde informaram que todos os protocolos médicos foram seguidos e que a suspeita de erro médico foi descartada inicialmente. O corpo da criança será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames de necropsia e toxicológicos, que poderão confirmar a causa da morte e verificar se havia alguma condição cardíaca ou reação à medicação.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!