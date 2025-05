Defesa Civil analisa estrutura de prédio em que elevador caiu e deixou nove feridos em MG

Um elevador de cargas caiu do oitavo andar de um prédio em construção na cidade de Alfenas, no sul de Minas Gerais. Nove pessoas estavam a bordo, e oito delas ficaram feridas. Equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) resgataram as vítimas que ficaram presas na estrutura do elevador. Os feridos tiveram lesões variadas, desde cortes na cabeça a suspeitas de fraturas. A Defesa Civil avaliou a estrutura para adotar medidas preventivas, enquanto a Polícia Civil realizou perícia no local. O engenheiro responsável pela obra foi notificado e acompanha o caso.



