Defesa Civil de Minas emite alerta de chuvas intensas durante final de semana no estado

A Defesa Civil de Minas Gerais emitiu um alerta para chuvas intensas durante este final de semana no estado. O aviso vale a partir desta sexta-feira (04) e vai até o domingo (06). As regiões com previsão de mais volume são Centro-sul e Sudeste de Minas, incluindo a região metropolitana de Belo Horizonte.



No extremo sul do estado, no Campo das Vertentes e em boa parte da Zona Mata e sul do Vale do Rio Doce, podem ter pancadas de chuva com volume acima de 80 milímetros. Já na metade sul da região metropolitana de Belo Horizonte e na área central do Vale do Rio Doce, são esperados acumulados a partir de 50 milímetros. Nas demais regiões do estado são esperados volumes menores.



A população mineira precisa ficar atenta em relação aos ventos intensos e riscos de corte de energia elétrica, queda de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.