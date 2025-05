Discussão sobre privatização de hospitais em Minas volta à Assembleia Legislativa

O projeto para transferir a gestão de 17 hospitais mineiros à iniciativa privada foi tema de debate na Assembleia Legislativa. Proposto pelo governador Romeu Zema, ele prevê que unidades da rede FHEMIG (Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais) sejam geridas pelo Serviço Social Autônomo de Gestão Hospitalar. Mais de 20 emendas apresentadas interromperam temporariamente a tramitação, com previsão de revisão pelas comissões de Saúde e Fiscalização. O texto enfrenta forte resistência de servidores e deputados da oposição, que temem um desmonte do sistema de saúde. Já os apoiadores destacam a falta de capacidade financeira do Estado para manter as unidades em funcionamento pleno, apontando a medida como necessária para eficiência e qualidade.



