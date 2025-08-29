Em parceria com IBAMA, aeroporto de Confins apreende animais silvestres transportados ilegalmente

Durante o mês de agosto, o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, registrou diversas apreensões de animais transportados ilegalmente. Entre os casos estão peixes e corais marinhos em sacos plásticos, caranguejos trazidos do norte do país, jabutis e até serpentes escondidas em meias ou amarrados ao corpo de passageiros. A ação preventiva é fruto da parceria com o IBAMA, garantindo o resgate seguro dos animais e a aplicação de multas, que podem ultrapassar R$ 5 mil por espécie. O aeroporto mantém vigilância rigorosa para coibir o tráfico de animais silvestres e proteger tanto os passageiros quanto a fauna brasileira.



