Empresas negociam com prefeitura fim da circulação de ônibus articulados em BH

Empresas negociam com a Prefeitura de BH o fim da circulação de ônibus do sistema Move articulados na cidade a partir de 2026. O medo dos usuários é que a qualidade do serviço piore com a substituição da frota por ônibus menores. Veículos têm capacidade de transportar até 118 pessoas por viagem, 48 a mais que os ônibus convencionais. A principal justificativa para a troca é o custo operacional dos articulados e a manutenção constante que o tipo de veículo exige.



