Estudo da UFMG revela principais causas para praticas de bullying em escolas

Um estudo coordenado pela Universidade Federal de Minas Gerais revelou que 12% dos mais de 100 mil adolescentes entrevistados admitiram praticar bullying na escola. A pesquisa indicou uma associação entre problemas familiares e comportamentos de risco. Entre os participantes, 20% relataram sofrer violência familiar e 27% usaram álcool ou drogas antes das agressões. Meninos entre 13 e 15 anos foram identificados como os principais agressores.



