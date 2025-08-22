Logo R7.com
Estudo da UFMG revela principais causas para praticas de bullying em escolas

Pesquisa indicou uma associação entre problemas familiares e comportamentos de risco

MG Record|Do R7

Um estudo coordenado pela Universidade Federal de Minas Gerais revelou que 12% dos mais de 100 mil adolescentes entrevistados admitiram praticar bullying na escola. A pesquisa indicou uma associação entre problemas familiares e comportamentos de risco. Entre os participantes, 20% relataram sofrer violência familiar e 27% usaram álcool ou drogas antes das agressões. Meninos entre 13 e 15 anos foram identificados como os principais agressores.

