Falso médico tenta aplicar golpes em familiares de pacientes internados em hospital de BH

A RECORD MINAS teve acesso a conversas telefônicas de um estelionatário tentando aplicar um golpe em parentes de um paciente internado em um dos principais hospitais de Belo Horizonte. O golpista se passa por um médico e pede um pix para a realização de um exame.



A tentativa de golpe aconteceu dentro do hospital Madre Teresa, no bairro Gutierrez, na região Oeste da capital mineira. O estelionatário pedia cerca de R$5.000 mil para realização de um exame particular de urgência.



O próprio hospital tem alertado parentes de pacientes sobre o risco de fazer transferências bancárias solicitadas por telefone. Além disso, cartazes foram colocados em diversos pontos da unidade para tentar conter a ação dos estelionatários.