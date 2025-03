Família descobre que homem desaparecido há um ano foi enterrado como indigente em BH

Após um ano desaparecido, a família de Gilson Gonçalves Filho, de 56 anos, descobriu que ele foi enterrado como indigente. O erro aconteceu quando o corpo dele foi levado para o IML (Instituto Médico-Legal) de Belo Horizonte identificado como o de uma mulher.



Gilmar, irmão de Gilson, passou mais de um ano buscando notícias, até que descobriu que ele foi enterrado em fevereiro de 2024 como indigente. A descoberta só foi feita depois que as digitais de um documento dele foram comparadas com o banco de dados da Polícia Civil.



Gilson desapareceu no dia 18 de fevereiro de 2024. Ex-motorista de ônibus, ele estava afastado do trabalho devido a problemas psiquiátricos e realizava tratamento regular.



A Polícia Civil informou à família que Gilson foi atropelado. O corpo deu entrada no IML de Belo Horizonte quatro dias após ele ter saído de casa sem dar mais notícias.



