Familiares de mulher morta em acidente de moto por app em BH pedem justiça

Familiares de Romilda Alves de Araújo, morta em um acidente na última segunda-feira (10), na Av. Nossa Senhora do Carmo, na região Centro-sul de Belo Horizonte, pedem que o caso seja investigado. A mulher estava na garupa de uma moto que fazia o transporte por aplicativo quando colidiu com um carro e com o impacto foi arremessada na pista. Apesar da queda, a vítima morreu ao ser atropelada por um ônibus que passava no momento do acidente. Os parentes da mulher afirmam que o piloto da moto tinha pegado a carteira definitiva há cerca de um mês e denunciam que a pouca experiência no trânsito pode ter causado o acidente.