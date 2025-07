Famílias buscam abrigo após empresa de segurança privada destruir 11 casas sem aviso prévio em MG

Na madrugada desta quarta-feira (23), 11 casas de uma ocupação em Santa Luzia, na Grande BH, foram demolidas por homens armados e encapuzados, supostamente parte de uma segurança privada. Sem aviso, as famílias perderam bens pessoais e animais. Um morador relatou: "Colocando fuzil no rosto da gente". A prefeitura de Santa Luzia informou que a área é alvo de fiscalização contínua devido a ocupações irregulares e que ações de embargo foram realizadas. Já a prefeitura de Belo Horizonte disse não ter sido acionada, destacando que a maioria da área afetada está em seu território. As famílias buscam abrigo com parentes enquanto aguardam uma solução.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!