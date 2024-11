Festival da Jabuticaba começa em Sabará com delícias feitas da fruta

Teve início nesta sexta-feira (15), em Sabará, mais uma edição do tradicional Festival da Jabuticaba. O evento atrai visitantes de diversas partes do Brasil, interessados em conhecer e degustar produtos únicos feitos com a fruta, como sorvetes, recheios de pastel, licores e geleias. A festa, que celebra a cultura e a gastronomia local, é uma oportunidade para produtores regionais exibirem suas criações e para os visitantes vivenciarem a rica tradição em torno da jabuticaba. O festival segue ao longo do final de semana com programação variada.