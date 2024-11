Fuad Noman se recusa a participar de debate da RECORD Minas

O atual prefeito de Belo Horizonte e candidato à reeleição, Fuad Noman (PSD), informou à RECORD Minas que não vai participar do debate com o candidato Bruno Engler (PL), marcado para este sábado (19), às 21h.



As regras para a realização do programa foram acordadas com os assessores dos dois candidatos em reunião realizada na última sexta-feira (11), na sede da emissora, em Belo Horizonte.



Apenas a assessoria de Bruno Engler assinou as regras durante a reunião, que previam a realização de uma sabatina caso um dos candidatos confirmados não comparecesse no dia e horário do evento. Com a desistência antecipada de Noman, o debate foi cancelado.