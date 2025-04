Policiais controlam sangramento e salvam vida de idoso a caminho de hospital em Belo Horizonte

Cadetes da Polícia Militar de Minas Gerais salvaram a vida de um idoso, que teve um sangramento no braço, enquanto seguia para uma sessão de hemodiálise, em Belo Horizonte. Os militares se deslocavam para a academia da PM quando foram abordados pela esposa do homem, que havia passado mal dentro do carro.



Os policiais iniciaram o atendimento ainda no local para controlar a hemorragia e estabilizar o paciente. O idoso foi colocado na viatura policial já inconsciente e levado para um hospital particular, onde onde foi submetido a uma transfusão de sangue.