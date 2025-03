Funcionários do Hospital Júlia Kubitschek, em BH, denunciam falta de estrutura da unidade

Funcionário do Hospital Júlia Kubitschek, na região do Barreiro, em Belo Horizonte, denunciam falta de estrutura da unidade. De acordo com os profissionais, há 45 dias que o ar condicionado de uma sala do CTI (Centro de Tratamento Intensivo) neonatal estragou.



Além disso, a unidade também enfrenta problemas com equipes reduzidas e leitos preenchidos além da capacidade máxima. Cada técnico de enfermagem deveria cuidar de dois pacientes, mas estão responsáveis por em média cinco recém-nascidos. Ainda segundo os denunciantes, falta material básico para trabalhar, como esparadrapo e micropore.



A direção do Hospital Júlia Kubitschek, da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig), afirma que não há colapso nos serviços da unidade. Durante o feriado de Carnaval, houve aumento na procura por atendimento na maternidade e diversas ações, como reforço da equipe, foram adotadas. Em relação à questão do ar-condicionado, a direção informa que a manutenção do sistema já está sendo realizada. Por fim, quanto à necessidade de isolamento, a Fhemig informa que o hospital cumpre protocolos clínicos rigorosos para o isolamento de pacientes com doenças infectocontagiosas.