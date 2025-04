Golpes bancários crescem 38% em seis meses em MG e idosos são os principais alvos

O número de golpes bancários tem crescido no Brasil e, por isso, criminosos usam novas estratégias para enganar as vítimas. Uma moradora de Ribeirão das Neves, na Grande BH, contou que perdeu R$ 17 mil após cair em uma dessas armadilhas.



De acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), os golpes e tentativas de fraude aumentaram de 33%, em setembro de 2024, para 38% em março deste ano. As principais vítimas são homens, com idade acima de 60 anos. Entre os golpes mais comuns estão a clonagem ou troca de cartões, mensagens falsas se passando por conhecidos pedindo dinheiro e a central bancária falsa.



Para tentar frear os crimes, a Febraban e o Ministério da Justiça e Segurança Pública lançaram a Aliança Nacional de Combate a Fraudes Bancárias Digitais, iniciativa que atua na prevenção e repressão aos crimes cibernéticos.



Veja a reportagem completa no vídeo acima.