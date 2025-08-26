Governo declara Rodoanel empreendimento estratégico e muda prazo para licenciamento ambiental

O Rodoanel Metropolitano de Belo Horizonte foi declarado empreendimento estratégico pelo Governo de Minas, acelerando processos de licenciamento e autorizações. A via terá 70 km, quatro alças e deve cortar oito municípios da Grande BH, incluindo Betim e Contagem.



A prefeitura de Betim apoia a obra, mas destaca preocupações com desapropriações e custos de indenização. Já Contagem não concorda com o traçado original e apresentou proposta alternativa, mas ainda aguarda diálogo com o Estado.



O decreto não elimina obstáculos ambientais e municipais. A previsão é que, com a licença ambiental somente no fim de 2025, as obras comecem efetivamente em 2026. A expectativa é de que o Rodoanel desafogue o trânsito do Anel Rodoviário, que hoje já opera acima da capacidade.



