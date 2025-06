Granjas e propriedades rurais passam por trabalho de desinfecção contra a gripe aviária em MG

Granjas e propriedades rurais de Mateus Leme, na região metropolitana de BH, foram cadastradas e foi feito um trabalho de desinfecção contra a gripe aviária nesta quinta-feira (05). Técnicos do Instituto Mineiro de Agropecuária e da prefeitura da cidade participaram de um trabalho de limpeza de veículos e equipamentos. A força-tarefa faz parte das ações do município, que decretou situação de emergência sanitária depois que exames em aves mortas confirmaram a presença do vírus.



