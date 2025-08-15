Homem é detido por produzir conteúdo sexual envolvendo crianças em Belo Horizonte
Suspeito foi detido no bairro Dom Bosco após investigação de três anos; polícia alerta sobre segurança online de crianças
Um homem, de 47 anos, foi preso no bairro Dom Bosco, em Belo Horizonte, sob suspeita de aliciar crianças para produzir conteúdos sexuais. Durante a busca em sua residência, a polícia apreendeu um celular com material relacionado à pedofilia. A investigação começou há três anos após uma família em São Paulo relatar troca de mensagens entre o suspeito e uma menina de 11 anos. O homem confessou ter se relacionado com pelo menos 13 vítimas e já possui antecedentes criminais por assédio sexual. Ele se passava por adolescente para atrair suas vítimas. A polícia recomenda que os pais monitorem as atividades online das crianças para prevenir esse tipo de crime.
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas