Idosa tenta retirar medicamentos pelo SUS e descobre 'estar morta' há um ano

Aos 72 anos, Sônia Silva descobriu que, para o Governo Federal, está morta desde agosto do ano passado, 2024. O problema veio à tona quando ela tentou retirar medicamentos na Farmácia Popular e foi informada de que seu CPF estava cancelado por “óbito”. Desde 2018, a idosa enfrenta dificuldades com a documentação. Em 2019, registrou boletim de ocorrência após descobrir que uma segunda via de sua identidade havia sido emitida sem seu conhecimento. Anos depois, recebeu aviso de que um pedido de benefício no INSS havia sido negado em nome de um “marido” que nunca existiu.



