Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Idosa tenta retirar medicamentos pelo SUS e descobre 'estar morta' há um ano

Mulher foi informada de que seu CPF estava cancelado por “óbito”; desde 2018, a idosa enfrenta dificuldades com a documentação

MG Record|Do R7

Aos 72 anos, Sônia Silva descobriu que, para o Governo Federal, está morta desde agosto do ano passado, 2024. O problema veio à tona quando ela tentou retirar medicamentos na Farmácia Popular e foi informada de que seu CPF estava cancelado por “óbito”. Desde 2018, a idosa enfrenta dificuldades com a documentação. Em 2019, registrou boletim de ocorrência após descobrir que uma segunda via de sua identidade havia sido emitida sem seu conhecimento. Anos depois, recebeu aviso de que um pedido de benefício no INSS havia sido negado em nome de um “marido” que nunca existiu.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • CPF (Cadastro de Pessoas Físicas)
  • Governo Federal
  • INSS (Instituto Nacional do Seguro Social)
  • Justiça
  • PlayPlus
  • Polícia
  • Polícia Civil
  • Receita Federal
  • RecordPlus

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.