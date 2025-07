Incêndio destrói oficina de peças automotivas e mobiliza corpo de bombeiros em BH

Um incêndio destruiu uma oficina de peças automotivas no bairro São Cristóvão, na região Noroeste, em Belo Horizonte, durante a tarde desta sexta-feira (04). Ao todo, seis viaturas e 22 militares do Corpo de Bombeiros foram acionados para controlar as chamas. Cinco pessoas estavam na oficina e conseguiram sair rapidamente, evitando ferimentos. A causa do incêndio ainda não foi determinada, mas um funcionário havia relatado que o fogo começou após uma soldagem. A Defesa Civil interditou a loja após a vistoria, e a fiação elétrica da rua foi danificada, embora o fornecimento de energia não tenha sido afetado.



